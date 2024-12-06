【モデルプレス＝2024/12/06】「ミス東大コンテスト2024」エントリーNo.1、下重智華子（しもしげ・ちかこ）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミス東大」ファイナリストたち◆下重智華子（しもしげ・ちかこ）さんプロフィール学部／学年：農学部修士2年出身地：北海道誕生日：5月9日趣味：ヨット、歌う事、身体を動かすこと特技：人のよいところを見つける事好きな食べ物：チキン南蛮、パクチー好きな言葉（座右の銘）：勝っ