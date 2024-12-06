【モデルプレス＝2024/12/06】「ミスター東大コンテスト2024」エントリーNo.1高本英熙（たかもと・ひでき）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミスター東大」ファイナリストたち◆高本英熙（たかもと・ひでき）さんプロフィール学部／学年：工学部航空宇宙工学科4年出身地：東京都誕生日：10月29日趣味：海外旅行、サッカー、テニス特技：将棋（初段）好きな食べ物：モンブラン好きな言葉（座右の銘）：やればできる最近ハマ