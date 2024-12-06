【モデルプレス＝2024/12/06】ドラマ＆映画「【推しの子】」に登場するアイドルグループ・B小町（齊藤なぎさ・原菜乃華・あの）による「サインはB」ライブパフォーマンス映像が解禁。併せて、12月18日発売のB小町ミニアルバムのジャケット写真も公開された。【動画】齊藤なぎさ・原菜乃華・あの“B小町”「サインはB」ライブパフォーマンスが可愛すぎる◆【推しの子】B小町「サインはB」パフォーマンス映像解禁B小町とは劇中で齊藤