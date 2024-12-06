楽天は前ヤクルトのヤフーレと契約合意、今野もトレード獲得した楽天は6日、ミゲル・ヤフーレ投手と契約合意したと発表した。今季はヤクルトでプレーし、23試合で5勝10敗、防御率3.34の成績を残して退団となっていた。ヤフーレはパイレーツなどでプレーし、今季ヤクルトでプレー。チーム2位となる129回1/3を投げ、22先発もチーム3位だった。ヤフーレは「どのような形でもチームがチャンピオンになることに貢献できるよう頑張り