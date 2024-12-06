USAトゥデイが独占インタビューを公開米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は昨オフ、10年7億ドル（約1014億円＝当時）の大型契約を結び、大きな話題を呼んだ。開幕直後には、長年通訳を務めてきた水原一平被告が違法賭博に関わっていたとして解雇に。激動のスタートとなったが、ドジャースの球団幹部は「あんなことが起きた時でも、集中力を欠くことはなかった」と泰然自若とした大谷の対応に驚いたという。3月20日に韓国で