替え歌で一時代を築いた嘉門タツオの新作「大阪・関西万博エキスポ～港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ～」の配信が１８日にスタートする。 【写真】ジャケットのデザインはコテコテの大阪です １９７０年の大阪万博には２１回通いピンバッジを６４個収集、各地の万博サポーターなども務め、また同じく万博好きの友人との想い出の私小説がドラマ化されるなど、芸能界きっての「万博通」の