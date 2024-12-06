韓国の国際的影響力は飛躍的に向上した。国連の世界知的所有権機関（WIPO）が公表した「グローバルイノベーション指数（GII）2024」で、韓国は133ヵ国のうち6位（中国、日本はそれぞれ11位、13位）、5年間連続でのトップ10入りとなった。【こちらも】多言語獲得のすすめ多種類学ぶほど高効率! 言語獲得の累積増進モデル朝鮮語学者の塚本勲氏は、1960年代に朝鮮語を学んだ。当時日本には朝鮮語の辞書や教材がほとんどなく、学