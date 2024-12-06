福岡市で6日、タッチ決済に対応したスマートリングの体験会が開かれました。電車やバスなど利用できる場面が増えてきています。 西鉄福岡（天神）駅で開かれた体験会で使ったのは、スタイリッシュなデザインの指輪です。■中村安里アナウンサー「この指輪を改札にかざすだけで、中に入ることができます。財布やスマホを取り出さなくていいので便利です。」「EVERING（エブリング）」という、タッチ決済ができるスマ&#