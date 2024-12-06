このところ、夫のヘンリー王子抜きの「おひとり様」活動が続いているメーガン妃。米カリフォルニア州で開催されたガライベントで、約540万円の輝くダイヤモンドネックレスを纏い、ポーズを取った。【写真】エレガントなドレスで登場したメーガン妃（全身ショット）Peopleによると、現地時間12月4日にビバリーヒルズにて2024 Paley Honors Fall Galaが開催され、メーガン妃がオスカー・デ・ラ・レンタによる黒いスウィートハー