2024年6月6日にグランドオープンし、開業から半年を迎える「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルに、開業後初めてクリスマスデコレーションが登場しています。 東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「クリスマスデコレーション」  デコレーション期間：実施中〜2024年12月25日まで  開業後初めてとなるクリスマスデ