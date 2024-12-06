歌手の倖田來未が６日、都内で行われた自身のドキュメンタリー映画上映会にサプライズ登場した。この日がデビュー２５周年イヤーを迎える記念日であることから、デビュー当時からの苦労や、今年開催された全国ツアーのステージ裏での姿を振り返る映像を初公開。上映後、サプライズで登場した倖田は「せっかく（メイクで）きれいにしてもらったのに…」と既に大粒の涙を流しながら「２５周年アニバーサリーイヤーに本日から突入