歌手倖田來未（42）が6日、都内の劇場で上映された25th Anniversary Documentary Film『walk』の上映会後にサプライズで登場した。【写真】思わず涙…サプライズで登壇した倖田來未倖田は、2000年12月6日に「TAKE BACK」でデビュー。きょう2024年でデビュー24年となり、25周年イヤーが幕開けした。サプライズで倖田組（ファンネーム）の前に登場した倖田は「皆さん、どうもこんにちは〜！」と話しながらも号泣。「せっかくキレ