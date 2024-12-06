6人組グループ・SixTONESが、12日発売のファッション誌『mini 1月号 SixTONES SPECIAL EDITION』（宝島社）の表紙に登場する。今号のテーマ「もふもふ」に合わせ、ファーやニットといった冬らしいアイテムに身を包み、少しキュートなストリートスタイルを披露した。【写真】もふもふぬいぐるみとSixTONESが接近２ショット誌面では、ニューアルバムの制作秘話やメンバー同士のエピソード、2人組に分かれての軽快なトークが展開