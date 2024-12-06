俳優の中川大志が、あす7日放送の日本テレビ『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』（毎週土曜前11：55※関東ローカル）にゲスト出演する。【場面写真】キュートな一面も！食べ物に夢中な中川大志同番組は、兼近大樹（EXIT）と満島真之介が、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかは、ゲームで決める。今回は、神奈川・海老名市をめぐる。中川は有鹿神社で合流。最初の話