食楽web ●今年も東京駅「グランスタ東京」のお土産ランキングが発表されました。今年のお土産スイーツ1位に輝いたのは？ JR東京駅構内の人気エキナカ施設「グランスタ東京」では、お弁当からスイーツまでさまざまなお土産用のフードメニューを販売しています。年末年始に東京駅経由で帰省する人にとっては非常に頼りになる一方、販売している商品があまりに豊富で何を選べばいいのか迷う人も多いと