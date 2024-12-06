3分アニメ『僕とロボコ』の長編映画となる劇場版『僕とロボコ』（2025年4月18日公開）のティザービジュアル、特報映像が公開された。あわせて出演者のロボコ役の松尾駿（チョコレートプラネット）、ボンド役の津田美波からコメントが到着した。【動画】偽ロボコ？公開された『僕とロボコ』劇場版の映像ビジュアルは、いつものようにロボコが自慢の膝をつかったモノマネを披露し楽しんでいるなか、何かに気づいたボンド。背景