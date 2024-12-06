ことしも残すところ1カ月を切りました。こうしたなか、米沢市の伝統工芸笹野一刀彫で作る干支の置物作りが今、最盛期を迎えています。米沢市内の工房で制作が進んでいるのは、来年の干支「巳」、ヘビの置物です。市郊外の笹野地区では、伝統工芸・笹野一刀彫で作る干支の置物の制作が師走の風物詩となっています。「サルキリ」と呼ばれる専用の刃物を使い、材料となるコシアブラの木からヘビの形を切り出していきます。鷹山7代目