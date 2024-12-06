このカフェ、店内には工事現場で使う“重機”の模型がずらり。メニューもショベルカーのあの部分を型取った器を使ったカレーが。実は、ここ、建設会社が運営するカフェ。さらに、電気設備の会社が始めたのは、古民家をリノベーションしてアンティークな椅子やテーブルにこだわったオシャレカフェ。実は今、飲食業とは関係ない業種から、カフェに参入する会社が増えています。なぜ、カフェなの