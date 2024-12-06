タレントの辻希美が5日に自身のアメブロを更新。長女でインフルエンサーとしての活動をスタートした希空が作った朝食を公開した。【映像】辻希美の長女・希空が“初顔出し”この日、辻は「今日は希空が朝ご飯に美味しいホットケーキ焼いてくれた」と報告。ホットケーキの写真を公開し「隠し味を入れたみたいでめっちゃ美味しかったぁ〜」と絶賛した。続けて、「夕飯はたぁくんのお母さんがクラムチャウダーとサラダとハヤシ