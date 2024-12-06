「闇バイト」による強盗事件が相次いでいることを受けて、捜査員が架空の身分証を使って「闇バイト」に応募し、犯罪グループに接触する「仮装身分捜査」の導入を警察庁が検討していることがわかりました。首都圏を中心に相次いでいる一連の強盗事件では、逮捕された容疑者の大半がSNSで「闇バイト」に応募し、その後、指示役から秘匿性の高い通信アプリに誘導され、身分証の画像や個人情報を送るよう求められてから犯行に加担して