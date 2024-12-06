東京・渋谷区の自宅で俳優の中山美穂さん（54）が亡くなったことが分かりました。入浴中だったとみられ、病死の可能性があるということです。6日正午ごろ、渋谷区恵比寿の中山さんの自宅で、関係者から「浴槽の中で亡くなっている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、中山美穂さんの仕事の関係者が中山さんが仕事に姿を見せなかったことから、鍵を持っている知人とともに自宅を訪れたところ、浴室で倒れてい