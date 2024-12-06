7人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」が6日、東京・六本木ミュージアムで、初のエキシビション「JSB3 CLASS」の記者会見を行った。この記事の写真を見る“旅”をテーマに、過去から現在、そして未来へと続く軌跡をたどる展覧会。ライブで使用した貴重な資料や、メンバーのこだわりが詰まった個人ブースなど、同展でしか見られないコンテンツが詰め込まれている。小林直己は「さっき僕らも回