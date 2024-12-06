東京・渋谷区の自宅で、6日に亡くなっていた女優で歌手の中山美穂（なかやま・みほ）さん（54）について、中山さんの公式サイトも同日、訃報を伝えた。【詳報】中山美穂さんが急死、自宅浴槽で発見される、今日6日のライブは公演中止が急きょ発表された公式サイトは「関係者各位並びにファンの皆様」とのタイトルで文面をアップ。「本日12月6日に、弊社所属のタレント中山美穂が自宅で亡くなっているのが発見されました」と、亡く