おととし11月、トラブルとなった男性の家に侵入したとして逮捕された男性2人について、東京地検は4日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。不起訴となった男性2人はほかの人物とともに、裏事情の暴露をウリに多数のフォロワーを集めるXのアカウント「Z李」を運用していたとみられていて、おととし11月、トラブルになっていた40代の男性が住む東京・江戸川区のマンションの部屋に侵入した疑い