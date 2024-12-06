ジュード・ロウ（51）ダニエル・ローガン（37）ジョン・ボイエガ（32）が6日、千葉・幕張メッセで開幕した「東京コミコン2024」の「東京コミコンにフォースあれ！スター・ウォーズ・ギャザリング・ステージ＆セレブステージ」に出席した。ロウは最新作「スター・ウォーズ：スケルトンクルー」で主演。ローガンは「スター・ウィーズエピソード2／クローンの攻撃」でボバ・フェット、ボイエガは「スター・ウォーズ／フォースの覚醒