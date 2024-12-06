キャッシュレス決済大手の「PayPay（ペイペイ）」は、子会社以外の他社が発行するクレジットカードの利用を停止するとしていた方針を撤回すると発表した。当初は昨年8月から使えなくなる予定だったが、利用者からの不評を買い、利用停止の期日を今月末まで延期していた。ペイペイのスマホ決済は、銀行口座などからお金をチャージして支払うか、登録したクレカで支払う。ペイペイの子会社が発行するカードではない場合、ペイペ