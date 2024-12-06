ロックバンドDEENのボーカル池森秀一（54）が6日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演し、おいしいそばの作り方を力説した。そば好きの池森は自身がプロデュースする「二八の極みプレミアム池森そば畑の新そば2024」を使用して生解説。「ゆでる時は深めの中華鍋（フライパン）を使う」と説明し「噴きこぼれがかなり抑えられます。普通の鍋を使うとそば粉が一気にぶわっとなってしまうので」とした。