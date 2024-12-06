ロシアのラブロフ外相は、6日に公開された米国の元司会者のインタビューで米国との関係について、「戦争は望んでいない。米国のような偉大な国と正常な関係を持ちたい」と述べた。ウクライナでの戦争終結に意欲を示すトランプ次期大統領の就任をにらんで前向きな姿勢を示し、ロシアに有利な条件で停戦交渉に臨む狙いがあるとみられる。【写真】ノーベル平和賞の有力候補にもなったロシアの人権活動家スベトラーナ・ガヌシュキナ