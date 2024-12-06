捕獲や生息調査などが国の交付金の対象になる「指定管理鳥獣」にクマがこの春追加されたことを踏まえて、県は、新たな管理計画の素案をまとめました。人とクマの生活圏のすみわけの推進や、市町村との連携により一層力を入れる方針です。去年、全国で人がクマに襲われる被害が、これまでで最も多くなったことを受けて、今年4月にクマが指定管理鳥獣に追加されました。捕獲や生息調査が国の交付金の対象になっています。これを踏ま