インフルエンサーのぷちあやが5日に自身のアメブロを更新。約8万5千円のダウンジャケットに起こった悲劇を告白した。この日、ぷちあやは「今年最大の悲劇が起こってしまいました」と切り出し、朝に朝食用の魚を買いに魚屋を訪れたことを説明。「気づいてしまったんです。ある異変に」と述べ「去年買ったばかりの一張羅のアレキサンダーワンのダウン。日焼けで変色してた」と写真とともに明かした。続けて「なんで？」「こんなこと