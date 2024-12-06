「ヘッドバンプ」でもお馴染みだったマッカロー氏が大谷への想いを語った(C)Getty images紳士的な対応に元コーチが感激だ。今季までドジャースの一塁ベースコーチを務め、来季からマーリンズの新監督に就任するクレイトン・マッカロー氏は、現地時間12月3日（日本時間4日）、スペシャルゲストとして米ポッドキャスト番組『Foul Territory』にリモート出演。その中で大谷翔平と過ごした2024年シーズンの印象的なエピソードを明