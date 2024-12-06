スキージャンプ女子の高梨沙羅（28）が6日、自身のインスタグラムを更新。「#teamnike」のハッシュタグを付け、近代的デザインのNIKEスニーカーを履きこなす撮影カットを公開した。【写真】「超絶かっこいい」「綺麗だよ！」2種の“ミニ丈”スタイルを紹介した高梨沙羅「トレーニングからライフスタイルまで自分らしいスタイリングを遊べる一足」と紹介し、2パターンのスタイリングを披露。1つはミニ丈トップスにスウェットパ