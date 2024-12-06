女優の畑芽育（22）が5日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）に出演。人気アーティストの自宅に物申した。この日は「モテたい男たちSP」と題し、モテたい7人の男性芸能人がカッコいい自分を猛烈アピール。「女性ウケ抜群?モテ自宅」を紹介するコーナーで、「GENERATIONS」数原龍友は男の夢が詰まったガレージを公開した。アメ車、ハーレーが大好きだという数原は自宅のガレージに「好きなものを詰め込んで