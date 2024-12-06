日本ハムの河野竜生投手が６日、エスコンで契約更改に臨み、今季年俸５０００万円（金額は推定）からのアップ査定でサインした。今季は５２試合に登板し１勝４敗、３３ホールド、防御率２・１３をマーク。パ・リーグの最優秀中継ぎ投手に輝いた。河野は「いいシーズンになったなと思いますし、エスコンでＣＳを迎えられたっていうのが一番よかった」。来季へ向けては「６０試合投げたいなというのはありますし、５０試合を通過