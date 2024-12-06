札幌市清田区の豆腐などを製造する食品工場から、濁った水や泡が流れ出ているのが見つかりました。水や泡に有害性はなく、住民は「おからの汁」ではないかと話しています。食品工場の敷地を埋め尽くす泥のような泡。土のうでせき止められていますが、濁った水が道路まで流れ出ています。札幌市によりますと、清田区の豆腐などを製造する食品工場で、少なくとも６日朝から濁った水や泡のようなものが流れ出ていたということです。（