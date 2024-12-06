【ソウル＝小池和樹】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領が戒厳令の一種「非常戒厳」を宣布したことを巡り、韓国国防省は６日、「（再び）戒厳令宣布に関する要求があっても絶対に受け入れない」とする立場を表明した。韓国内では同日、軍の人権状況を監視する市民団体が、複数の軍部隊が非常招集への準備指示を受けたとして「非常戒厳を疑う状況がある」と発表。尹氏が弾劾（だんがい）訴追案の採決に合わせて再び戒厳令宣