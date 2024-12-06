名古屋地検は6日、所有する不動産について虚偽の所有権移転登記をしたなどとして、強制執行妨害目的財産譲渡仮装などの疑いで逮捕された元タレントの羽賀研二（本名・当真美喜男）氏（63）＝沖縄県北谷町＝を不起訴処分とした。共に逮捕された暴力団幹部ら6人も不起訴とした。理由は明らかにしていない。愛知県警は9月25日、差し押さえから逃れるため、羽賀氏が代表取締役を務める会社に所有権を移転する虚偽の登記をしたとし