来年3月に開催される核兵器禁止条約の締約国会議のオブザーバー参加について、岩屋外務大臣は国会で「外務省で子細に検討している」と述べ、前向きな姿勢を見せました。立憲民主党森本真治議員「（来年）3月の締約国会議までに外務省としてもしっかりと整理をし、そして総理に上げて結論を出すというそのスケジュール感をお願いしたい」岩屋外務大臣「予断を持つことなく検証して参りたいと思っておりまして、もちろん、来年の