来夏の全国高校軟式野球選手権大会が70回記念を迎えることを受け、日本高校野球連盟は6日、全国の選手を対象にした選抜チームによる交流試合を来年5月5日に阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開くと発表した。【写真】甲子園経験校でも厳しい単独出場約半数が「5年後は難しい」県も試合名は「全国高等学校軟式野球選手権大会70回記念春の軟式交流試合in甲子園」。北海道、東北、関東、北信越地区による「東日本ブロック