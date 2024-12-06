確執へとつながってしまうのか。スペイン１部レアル・マドリードのイングランド代表ＭＦジュード・ベリンガムが、４日のアウェー・ビルバオ戦中に、フランス代表ＦＷキリアン・エムバペに対するいら立ちのジェスチャー示したと、スペインメディア「ディフェンサセントラル」が指摘した。ベリンガムが同点弾を決めたが、エムバペのＰＫ失敗の影響もあり、１―２で敗れた一戦。エムバペがペナルティーエリア左外からドリブルで中