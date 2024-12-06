ソフトバンクの長谷川威展投手（２５）が６日、福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、１７３０万アップとなる２５００万円でサインした。現役ドラフトで日本ハムから加入した変則左腕。今季は自己最多となる３２試合に登板し、４勝０敗６ホールド、防御率２・４９の成績を残し、貴重なサウスポーとして救援陣を支えた。交渉を終えた長谷川は大幅アップに「うれしかったですね」と笑顔を見せ「初めて１年間一軍にいて、いろ