歌手で女優の中山美穂さんが亡くなったことが６日、分かった。所属事務所も公式サイトでコメントを発表。事実関係を明らかにしたうえで中山さんを悼んだ。報道によると、東京都渋谷区恵比寿の自宅の浴室内で倒れているところを関係者が発見。１１０番通報した。その後、現場で死亡が確認されたという。５４歳だった。所属事務所もコメントを発表した。「関係者各位並びにファンの皆様本日１２月６日に、弊社所属のタレン