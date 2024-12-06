ENHYPENがビルボードジャパンの年間チャート主要部門で自己最高順位を更新した。【写真】「カッコいい！」ENHYPENの私服姿ビルボードジャパンが12月6日に発表した2024年年間チャート（集計期間2023年11月27日〜2024年11月24日）によると、ENHYPENは総合アルバムチャートである「Hot Albums」、で2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』が12位を記録した。これは2022年の年間チャート「Hot Albums」で17位を記録した日本1stアルバム『