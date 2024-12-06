お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平と、アンタッチャブルの山崎弘也が12月5日、東京都内で開催された『eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS チーフ・ウイコレ・オフィサー就任式』に登壇した。『eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下「ウイコレ」）は、コナミデジタルエンタテインメントが提供する人気モバイルサッカーゲームである。世界のスター選手が実名かつ実写で登場し、戦術を駆使してチームを勝利に導くシミ