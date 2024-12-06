長濱ねるが5日（木）、Instagramを更新。『25ansウエディング』（講談社）の表紙ショットを公開した。【別カット】長濱ねる、肩の大きく開いたウエディングドレス姿欅坂46（現・櫻坂46）を卒業後、女優・タレント・モデルなど精力的に活動を続ける長濱ねる。長濱は5日、「表紙に登場させていただいています憧れのドレスやジュエリーをこれでもかと着用させていただき、夢のような時間でした」とInstagramを更新