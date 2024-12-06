鏡野町役場 2024年6月の議会で議員に暴言を吐いたとして岡山県鏡野町の藤田昭彦副町長が過怠金500円の懲戒処分を受けました。 町によりますと、藤田副町長は2024年6月の町議会本会議の休憩時間に、一般質問を終えた議員に近づき、暴言を吐いたということです。 副町長は特別職で地方公務員法が適用されないため、地方自治法施行規程に沿って、過怠金500円の処分を決めたということです。 さらに、町は藤田副町長と山