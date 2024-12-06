鉄拳プロジェクト エグゼグティブプロデューサー／ディレクターの原田勝弘さん【写真を見る】世界的な人気を誇る『鉄拳』シリーズについて、ヒットの理由を原田勝弘プロデューサーに聞いたシリーズ累計5800万本のセールスを記録する、大ヒット3D対戦格闘ゲーム『鉄拳』。その生誕30周年を記念したイベント「超・鉄拳祭」が、2024年12月7日(土)・8日(日)の2日間、ベルサール渋谷ファースト(東京都渋谷区東1-2-20)にて開催される。同