卓球を通じた国際交流、「ワールドカップ青春対話」開催中国・成都市3日、イベント会場に用意された4人対戦の卓球台でゲームを楽しむ中国と外国の若者。（成都＝新華社配信）【新華社成都12月6日】中国四川省成都市武侯区の四川省体育館で今月1〜8日まで、卓球の国際大会「2024年国際卓球連盟（ITTF）混合団体ワールドカップ」が開催され、熱戦が繰り広げられている。卓球を通じた国際交流、「ワールドカップ青春対話」開催