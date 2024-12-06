子どもたちが記者となって地元の魅力を見つけ発信する情報誌が、静岡の東部･伊豆を中心に広がりをみせています。先週、他県からも、子ども記者が集まり、「サミット」が開かれました。先週、11月30日･土曜日、会場には、各地からやってきた子ども記者たちが…。（富士宮市の子ども記者）「これを作っています。デザインを考えたり、文章書いたりイラスト書いたり」（長野･安曇野市の子ども記者）「取材をしなければ知らなかったこ