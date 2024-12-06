沖縄県・尖閣諸島＝2012年9月6日午後4時ごろから、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船4隻が相次いで侵入した。中国当局の船が尖閣周辺で領海侵入したのは2日連続で、今年42日目。第11管区海上保安本部（那覇）によると、4隻とも機関砲のようなものを搭載。領海から出るよう巡視船が警告した。